Secretário de obras destaca quais foram os maiores desafios enfrentados em 2025

O secretário municipal de Obras de Três Lagoas, Osmar Dias pereira, falou em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, sobre os principais desafios enfrentados pela pasta ao longo do ano, destacando questões estruturais, impactos climáticos e a necessidade constante de planejamento para atender o crescimento da cidade.

De acordo com o secretário, um dos maiores obstáculos tem sido conciliar a demanda crescente por melhorias urbanas com períodos de chuvas intensas, que acabam comprometendo o andamento de diversas frentes de trabalho.

“Em muitos momentos, o cronograma precisou ser revisto por conta das condições climáticas, mas a equipe se manteve empenhada para que os serviços não fossem interrompidos”, explicou.

Outro ponto destacado foi a manutenção da malha viária, tanto na área urbana quanto nos bairros mais afastados. Segundo ele, o desgaste natural das vias exige intervenções constantes.