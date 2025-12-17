Secretário de obras destaca quais foram os maiores desafios enfrentados em 2025

O secretário municipal de Obras de Três Lagoas, Osmar Dias pereira, falou em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, sobre os principais desafios enfrentados pela pasta ao longo do ano, destacando questões estruturais, impactos climáticos e a necessidade constante de planejamento para atender o crescimento da cidade.
De acordo com o secretário, um dos maiores obstáculos tem sido conciliar a demanda crescente por melhorias urbanas com períodos de chuvas intensas, que acabam comprometendo o andamento de diversas frentes de trabalho.
“Em muitos momentos, o cronograma precisou ser revisto por conta das condições climáticas, mas a equipe se manteve empenhada para que os serviços não fossem interrompidos”, explicou.
Outro ponto destacado foi a manutenção da malha viária, tanto na área urbana quanto nos bairros mais afastados. Segundo ele, o desgaste natural das vias exige intervenções constantes.
“Nosso objetivo é garantir mais segurança e mobilidade para a população, mesmo sabendo que é um trabalho contínuo”, afirmou.
O secretário também ressaltou o esforço da equipe técnica e operacional da secretaria, que atua diariamente em diferentes regiões do município.
“É um trabalho que muitas vezes não aparece de imediato, mas é essencial para que Três Lagoas continue se desenvolvendo e oferecendo qualidade de vida aos moradores”, pontuou.
Osmar reforçou que a Secretaria de Obras segue trabalhando com planejamento e responsabilidade, buscando soluções eficientes para que Três Lagoas avance como uma cidade cada vez melhor estruturada.