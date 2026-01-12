Secretário de Turismo e Cultura destaca metas para 2026 e fala sobre o Carnaval

À frente da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Seturc), instituída em dezembro do ano passado, Stênio Congro Neto destaca a importância da autonomia para implantar novos projetos, com foco em formar uma identidade cultural e turística mais fortalecida em Três Lagoas. “Uma secretaria tem condições para captar recursos, para fazer parcerias que torne possível a criação de um museu bem estruturado, um centro cultural com mil assentos, uma orquestra musical bonita. É um momento em que a gente pode se planejar e que a cidade será contemplada com boas experiências”, destacou ao participar do programa RCN Notícias, na Rádio Cultura FM, com transmissão simultânea na TVC HD, Canal 13.1, nesta segunda-feira (12).

De acordo com o secretário, agora, será possível desenvolver novos produtos turísticos e atividades que fomentem a economia do município. “É o fortalecimento de políticas públicas, uma estratégia do governo Cassiano para que a entrega seja melhor e mais assertiva”, destacou.

A primeira meta, segundo Stênio, envolve o setor cultural. Será lançado o edital para chamamento público para associações que queiram participar do Carnaval. “A festa do ano passado foi muito bacana, resgatamos os tradicionais bloquinhos e neste ano intensificar essa modalidade. Vamos entregar um ótimo evento”, pontuou.