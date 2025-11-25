Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Internações

Secretário estadual de Saúde visita Três Lagoas e defende regulação unificada para urgência e emergência

Maurício Simões apresentou a proposta de regulação compartilhada entre Estado e município e explicou que o modelo busca agilizar o atendimento e organizar o fluxo de pacientes na região

Ana Cristina Santos

Secretário estadual de Saúde, Maurício Simões se reuniu com representantes do Conselho Municipal de Saúde. Foto: Reprodução/TVC HD.
Secretário estadual de Saúde, Maurício Simões se reuniu com representantes do Conselho Municipal de Saúde. Foto: Reprodução/TVC HD.

O secretário estadual de Saúde, Maurício Simões, esteve em Três Lagoas nesta segunda-feira (24) cumprindo uma série de agendas voltadas ao fortalecimento da rede pública de saúde. Acompanhado da secretária municipal de Saúde, Juliana Salim, de técnicos da Secretaria Estadual e de representantes do Hospital Regional e do Hospital Auxiliadora, Simões participou de reuniões e vistoria em unidades, além de um encontro com o Conselho Municipal de Saúde.

A visita começou no Hospital Regional, onde o secretário fez uma reavaliação dos serviços prestados à população. Segundo ele, a unidade apresenta avanços, mas ainda precisa de melhorias. “O hospital está melhor do que eu encontrei, mas ainda aquém do que eu gostaria. Ele tem estrutura física qualificada e vem aprimorando recursos humanos, mas ainda faltam equipamentos e insumos para garantir plenamente a média e alta complexidade”, afirmou.

O secretário também se reuniu com o prefeito Cassiano Maia e, em seguida, participou da reunião do Conselho Municipal de Saúde. O tema mais debatido foi a proposta do Estado para a criação de uma regulação única de urgência e emergência, medida que tem gerado dúvidas e críticas de parte dos conselheiros e vereadores. Maurício Simões reforçou que não se trata de uma imposição, mas de um modelo compartilhado entre Estado e municípios. “Não é uma medida, é uma proposta. O SUS é regionalizado por natureza, e Três Lagoas é cidade polo de vários municípios que dependem da sua capacidade de atendimento. A regulação única não retira autonomia do município, pelo contrário, é uma construção conjunta. Há muita narrativa que não condiz com a realidade. Trouxemos números que demonstram que o tempo de regulação hoje é menor”, explicou.

Sobre as queixas de demora na liberação de vagas para casos de urgência e emergência, Simões afirmou que os dados apresentados pelo Estado mostram eficiência no processo. Ele destacou que dois hospitais da cidade realizam regulação, inclusive o próprio Hospital Regional, e que o objetivo é organizar o fluxo do paciente de forma mais eficiente e transparente.

Notícias Relacionadas

CIRURGIAS

Outro assunto tratado foi a retomada dos mutirões de cirurgias. O secretário informou que a suspensão temporária ocorreu apenas para balanço financeiro, já que o Estado é o ente financiador, mas os contratos são geridos pelos municípios. “As cirurgias já foram retomadas há quase um mês, em regiões que ainda têm orçamento disponível”, disse.

Ao final da agenda, o secretário destacou que o pedido do prefeito Cassiano Maia foi de continuidade na parceria entre município e Estado para enfrentar os desafios da saúde pública. “O desafio não é apenas de Três Lagoas ou do Mato Grosso do Sul, é mundial. Precisamos racionalizar recursos e ampliar eficiência, sempre com foco no paciente”, concluiu.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos