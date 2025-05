Secretário estadual reforça potencial turístico de Três Lagoas e marca presença nos Jogos Escolares

Três Lagoas, cidade em constante crescimento industrial, também possui um grande potencial turístico e esportivo que merece ser explorado. Essa foi a avaliação do Secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania de Mato Grosso do Sul (Seetescc), Marcelo Miranda, que esteve na cidade para acompanhar os Jogos da Juventude e participou do programa RCN Notícias, da TVC HD Canal 13.1.

Três Lagoas como polo turístico e esportivo

Miranda destacou a capacidade de Três Lagoas em sediar grandes eventos, como os Jogos da Juventude, que movimentam a cidade e atraem participantes de diversas regiões. Ele ressaltou o papel do esporte na formação de jovens atletas e no desenvolvimento social.

“É muito emblemático essa vinda aqui para Três Lagoas dos Jogos”, afirmou o secretário.

“Nós, quando o então governador Reinaldo Azambuja nos convidou para assumir o esporte em 2015, nós tínhamos um projeto de fazer uma transformação nos Jogos Escolares, que não tinha uma atenção especial do governo e é a base do desporto nacional, né? Se você for pegar os nossos atletas olímpicos, 90% deles surgiram nos jogos escolares”.

O secretário também mencionou o potencial turístico da cidade, especialmente relacionado ao turismo de pesca, um atrativo que pode impulsionar a economia local e atrair mais visitantes.

Investimentos em infraestrutura esportiva: A pista de atletismo