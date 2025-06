Secretário Executivo explica sobre nova plataforma de qualificação profissional

Durante entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD Canal 13.1, o secretário executivo de Qualificação Profissional e Trabalho do Estado, Esaú Aguiar, apresentou a nova plataforma MS Qualifica, criada para conectar gratuitamente empresas e trabalhadores em busca de oportunidades e cursos de capacitação. A ferramenta foi lançada oficialmente nesta semana e já está disponível para acesso em todo o Mato Grosso do Sul.

De acordo com o secretário, a plataforma surge como resposta à dificuldade de preencher vagas abertas em todo o estado, especialmente em polos industriais como Três Lagoas.

“Temos um desafio grande: conciliar a oferta de vagas com a qualificação da mão de obra. Essa plataforma permite que o cidadão encontre, em um só lugar, cursos gratuitos e vagas de emprego próximas da sua localização”, explicou.

O sistema é integrado com a base de dados do governo estadual e do Sistema S, como Senai, Sesi, Senac e Sebrae, e oferece cursos presenciais e a distância. Ao se cadastrar, o usuário informa o CEP e passa a visualizar as oportunidades de emprego e capacitação disponíveis em sua região. Empresas também podem registrar vagas diretamente na plataforma.