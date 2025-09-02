Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Censo

Secretário fala dos desafios no crescimento populacional de Três Lagoas

Secretário Marcos Antônio Gomes Junior, da SEDECT, falou dos novos desafios da administração muncipal

Israel Espíndola

IBGE divulgou nesta semana, a cidade atingiu a marca de 143.523 habitantes

O censo divulgado nesta semana pelo IBGE apontou que Três Lagoas alcançou a marca de 143.523 habitantes, consolidando-se como um dos municípios que mais crescem em Mato Grosso do Sul. Esse aumento populacional reforça o papel estratégico da cidade na economia estadual, impulsionada principalmente pelo setor industrial e pela chegada constante de novos investimentos.

Por outro lado, o crescimento acelerado traz desafios importantes para a gestão pública. A demanda por moradia, saúde, educação e infraestrutura urbana tende a aumentar, exigindo planejamento para garantir qualidade de vida à população. O secretário Marcos Antônio Gomes Júnior, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), participou do progama RCN Notícias onde falou dos novos desafio da administração municipal em equilibrar o avanço econômico com políticas que acompanhem o ritmo da expansão populacional, evitando sobrecarga nos serviços básicos.

