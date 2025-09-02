Secretário fala dos desafios no crescimento populacional de Três Lagoas

O censo divulgado nesta semana pelo IBGE apontou que Três Lagoas alcançou a marca de 143.523 habitantes, consolidando-se como um dos municípios que mais crescem em Mato Grosso do Sul. Esse aumento populacional reforça o papel estratégico da cidade na economia estadual, impulsionada principalmente pelo setor industrial e pela chegada constante de novos investimentos.
Por outro lado, o crescimento acelerado traz desafios importantes para a gestão pública. A demanda por moradia, saúde, educação e infraestrutura urbana tende a aumentar, exigindo planejamento para garantir qualidade de vida à população. O secretário Marcos Antônio Gomes Júnior, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), participou do progama RCN Notícias onde falou dos novos desafio da administração municipal em equilibrar o avanço econômico com políticas que acompanhem o ritmo da expansão populacional, evitando sobrecarga nos serviços básicos.