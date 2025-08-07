Veículos de Comunicação
Evento

Segunda Conferência Regional dos Direitos Humanos será realizada no dia 15 de agosto

O evento acontecerá no Campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a partir das 7h30

Pedro Tergolino

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria de Governo, realiza no próximo dia 15 de agosto a 2ª Conferência Regional dos Direitos Humanos. O evento acontecerá no Campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a partir das 7h30, e contará com a participação de representantes de diversos municípios da região do Bolsão.

Com o tema “Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos: consolidar a democracia e resistir aos retrocessos e avanços na garantia a direitos a todas as pessoas”, a conferência tem como objetivo avaliar os avanços e desafios no setor, propor novas ações e políticas públicas e fortalecer a rede de proteção aos direitos humanos.

A diretora da Secretaria de Assistência Social, Daiane Carolina, destaca que o encontro é uma oportunidade de reunir conselhos, entidades, órgãos públicos e sociedade civil para debater temas como infância e juventude, população idosa, pessoas com deficiência, comunidades LGBTQIA+, população negra e outros grupos vulneráveis.

“É uma conferência para todos. Vamos discutir acesso, violações e propor intervenções reais. Quem vive ou trabalha nessas áreas precisa participar”, reforça Carolina.

Durante o evento, os participantes serão divididos em grupos temáticos para debater os seis eixos da conferência. As propostas serão reunidas em plenária e encaminhadas para a etapa estadual. A expectativa é que as decisões locais ajudem a compor o debate nacional previsto para os próximos meses.

A organização reforça que não é necessário se inscrever previamente. Todos os interessados podem se inscrever no local.

“Mais do que um convite, é uma convocação. Precisamos da população para garantir que as decisões representem de fato as necessidades da nossa região”, conclui a diretora.

