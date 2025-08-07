Segunda Conferência Regional dos Direitos Humanos será realizada no dia 15 de agosto

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria de Governo, realiza no próximo dia 15 de agosto a 2ª Conferência Regional dos Direitos Humanos. O evento acontecerá no Campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a partir das 7h30, e contará com a participação de representantes de diversos municípios da região do Bolsão.

Com o tema “Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos: consolidar a democracia e resistir aos retrocessos e avanços na garantia a direitos a todas as pessoas”, a conferência tem como objetivo avaliar os avanços e desafios no setor, propor novas ações e políticas públicas e fortalecer a rede de proteção aos direitos humanos.

A diretora da Secretaria de Assistência Social, Daiane Carolina, destaca que o encontro é uma oportunidade de reunir conselhos, entidades, órgãos públicos e sociedade civil para debater temas como infância e juventude, população idosa, pessoas com deficiência, comunidades LGBTQIA+, população negra e outros grupos vulneráveis.