Segunda edição da Feira de Natal Aclams inicia nesta quinta-feira

Três Lagoas receberá a Feira de Natal Aclams, organizada pela Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (Aclams) em parceria com a Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

O evento será realizado de 19 a 22 de dezembro, das 18h30 às 22h, na Praça Ramez Tebet, localizada no cruzamento das avenidas Rosário Congro e Antônio Trajano.