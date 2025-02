Perifeirarte encerra sua 2ª edição com capacitação comunitária no Sebrae

Último dia da 2ª edição do Perifeirarte acontece nesta quarta-feira (26), no Sebrae, que fica localizado na rua Zuleide Perez Tabox, 826 – Centro, a partir das 18h30. O evento oferecerá formação comunitária aos inscritos.

• José Arantes de Souza – Técnico da Subsecretaria para Assuntos Comunitários do Governo do Estado de MS e Presidente do Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho (Campo Grande/MS);

• Giancarlo Corrêa Miranda – 1º Vice-presidente da Cobrapol (Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis);

• Reinaldo Pereira dos Santos – Diretor de Finanças e Controle da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS;

• Representantes do Cartório e da Receita Federal;

• Representantes do Sebrae/MS.

Além de fortalecer as comunidades locais, o evento é aberto a todos os interessados em aprender mais sobre práticas de atuação social.

