Segunda edição do Perifeirarte será realizada em Três Lagoas

Nos dias 25 e 26 de fevereiro, Três Lagoas sediará o PeriferArte 2025, evento voltado para a cidadania, liderança comunitária e arte. A iniciativa, promovida pelo governo estadual, busca auxiliar entidades locais na regularização documental, possibilitando maior acesso a recursos e parcerias.

O diretor de Cultura, Stênio Congro Neto, destacou que o objetivo é nivelar a situação documental de ONGs e associações, garantindo que todas estejam em conformidade com a legislação. “Algumas entidades já possuem CNPJ e estatuto regulamentado, enquanto outras não. O evento pretende orientar e auxiliar nesse processo”, explicou.

A programação contará com palestras sobre a importância do movimento comunitário, captação de recursos e formalização de entidades. No primeiro dia, o técnico da subsecretaria para assuntos comunitários do governo estadual, José Aranti de Souza, abordará o impacto do movimento comunitário no desenvolvimento local, seguido por uma palestra do Sebrae sobre elaboração de projetos.