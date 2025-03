Segunda etapa do Perifeirarte será nesta semana em Três Lagoas

A segunda etapa do Perifeirarte será realizada em Três Lagoas nesta semana, com atividades nos dias 14 e 15 de março. O evento inclui um Curso de Formação Continuada para Lideranças Comunitárias e do Terceiro Setor, seguido de uma programação cultural aberta ao público.

Na sexta-feira (14), a formação ocorre no Auditório da Câmara Municipal, a partir das 18h30. A abertura contará com a presença de Jairo Luiz da Silva, subsecretário de Estado de Políticas Públicas de Assuntos Comunitários, e Kelly Abonízio, primeira-dama do município. Em seguida, serão ministradas palestras sobre economia criativa e agricultura urbana e periurbana.

No sábado (15), a programação será realizada na Feira Central de Três Lagoas, a partir das 8h30. O Perifeirarte oferecerá atividades culturais, gastronomia e artesanato, além da participação do Ônibus Lilás e da Arena Comunitária.

A formação é gratuita e tem como objetivo orientar lideranças comunitárias sobre boas práticas de atuação. O evento é promovido pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários, ligada à Secretaria de Estado da Cidadania, em parceria com a Prefeitura Municipal e com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.