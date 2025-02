Segunda-feira em Três Lagoas será de calor e chuvas isoladas

Nesta segunda-feira (2), os moradores de Três Lagoas podem esperar um dia típico de verão, com variações climáticas ao longo do dia. A previsão indica uma temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C, com umidade relativa do ar oscilando entre 50% e 90%.

O dia começa com poucas nuvens, proporcionando um clima ameno e agradável para atividades. Durante o período vespertino, espera-se um aumento na nebulosidade, com muitas nuvens acompanhadas de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. É aconselhável que a população esteja preparada para chuvas rápidas e localizadas, comuns nesta época do ano.