Segunda rodada da Copa Municipal de Futebol Society 2025 será realizada no domingo

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), vai agitar o próximo domingo, 19 de outubro, com a segunda rodada da Copa Municipal de Futebol Society – Edição 2025. Os jogos prometem disputas acirradas e muito futebol, reunindo equipes locais em campos diferentes para uma manhã de muita competição. Os jogos começam cedo, às 7h40, em diversos bairros.
Confira a programação:
CAMPO JOAQUINZÃO:
- 07h40: Santa Terezinha B x X1 Cabelo e Variedades
- 08h40: AE Cavaquinho FC x Associação Grêmio Só Amigos
- 09h40: Sampaio Corrêa FC x Santa Terezinha
ARENA BOTAFOGO:
- 07h40: Mercado Nossa Casa FC x Viela City
- 08h40: Amigos do Futebol – ADF x AE União São João
- 09h40: Ser Arapuá x SE Pionononense – SEP
POEIRÃO:
- 07h40: Treslagoense EC x Borussia FC
- 08h40: Botafogo EC x Cadeado FC
- 09h40: Amigos FC/DVMFC/Futr Raiz x Colheita Florestal
PARANAPUNGÁ:
- 07h40: Os Bruxos da Bola x Red Bull FC
- 08h40: EC Flamengo x Jardim Primavera FC
- 09h40: Lá Quebrada x Flamboyant FC
ARENA DOS ATLETAS:
- 07h40: Vila Nova FC x União Metodista
- 08h40: Kioske Central x Associação Amigos dos Atletas
- 09h40: Unidos do Morro Alto da Boa Vista x Mac
OSMAR DUTRA:
- 07h40: Boca Júnior FC x AE Cavaquinho B
- 08h40: Vidraçaria Marrom x Osmar Dutra FC
- 09h40: Novo Horizonte FC x EC Vila Real
JUPIÁ:
- 08h00: Rosadinha EC x Renyer Som
- 09h00: Rezende FC x Costa do Marfim
ARENA BELA VISTA:
- 08h00: Bela Vista EC B x FC Milan
- 09h00: Juve-Live x Bela Vista EC
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas