Início Três Lagoas JPNews

Esportes

Segunda rodada da Copa Municipal de Futebol Society 2025 será realizada no domingo

Os jogos começam cedo, às 7h40, em diversos bairros

Redação RCN67

Os jogos prometem disputas acirradas e muito futebol, reunindo equipes locais em campos diferentes para uma manhã de muita competição. Foto: Divulgação.
Os jogos prometem disputas acirradas e muito futebol, reunindo equipes locais em campos diferentes para uma manhã de muita competição. Foto: Divulgação.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), vai agitar o próximo domingo, 19 de outubro, com a segunda rodada da Copa Municipal de Futebol Society – Edição 2025. Os jogos prometem disputas acirradas e muito futebol, reunindo equipes locais em campos diferentes para uma manhã de muita competição. Os jogos começam cedo, às 7h40, em diversos bairros.

Confira a programação:

CAMPO JOAQUINZÃO:

  • 07h40: Santa Terezinha B x X1 Cabelo e Variedades
  • 08h40: AE Cavaquinho FC x Associação Grêmio Só Amigos
  • 09h40: Sampaio Corrêa FC x Santa Terezinha

ARENA BOTAFOGO:

  • 07h40: Mercado Nossa Casa FC x Viela City
  • 08h40: Amigos do Futebol – ADF x AE União São João
  • 09h40: Ser Arapuá x SE Pionononense – SEP

POEIRÃO:

  • 07h40: Treslagoense EC x Borussia FC
  • 08h40: Botafogo EC x Cadeado FC
  • 09h40: Amigos FC/DVMFC/Futr Raiz x Colheita Florestal

PARANAPUNGÁ:

  • 07h40: Os Bruxos da Bola x Red Bull FC
  • 08h40: EC Flamengo x Jardim Primavera FC
  • 09h40: Lá Quebrada x Flamboyant FC

ARENA DOS ATLETAS:

  • 07h40: Vila Nova FC x União Metodista
  • 08h40: Kioske Central x Associação Amigos dos Atletas
  • 09h40: Unidos do Morro Alto da Boa Vista x Mac

OSMAR DUTRA:

  • 07h40: Boca Júnior FC x AE Cavaquinho B
  • 08h40: Vidraçaria Marrom x Osmar Dutra FC
  • 09h40: Novo Horizonte FC x EC Vila Real

JUPIÁ:

  • 08h00: Rosadinha EC x Renyer Som
  • 09h00: Rezende FC x Costa do Marfim

ARENA BELA VISTA:

  • 08h00: Bela Vista EC B x FC Milan
  • 09h00: Juve-Live x Bela Vista EC

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

