Segurança e infraestrutura na região dos ranchos são indicações na Câmara

A região dos ranchos às margens do rio Sucuriú, em Três Lagoas, voltou a ser pauta no Legislativo durante a sessão desta terça-feira (12). O vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, reforçou que moradores e proprietários pagam IPTU com valor equivalente ao do perímetro urbano, mas ainda convivem com a falta de infraestrutura básica.

Segundo o parlamentar, há compromisso do Poder Executivo para a continuidade das obras de pavimentação asfáltica no local. Ele também solicitou manutenção com patrulhamento e cascalhamento na estrada do Maresias, além de obras de asfalto em outras vias, como a estrada do Galpão, e instalação de iluminação pública.

Rodrigues destacou ainda a necessidade de segurança no trânsito, especialmente em frente às escolas e centros de educação infantil. Ele solicitou a implantação de faixas elevadas, citando como exemplo a Escola Municipal Filinto Müller, que já está no planejamento do Executivo. A proposta é instalar o dispositivo em todas as unidades de ensino da rede municipal.