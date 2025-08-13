Veículos de Comunicação
Segurança e infraestrutura na região dos ranchos são indicações na Câmara

Vereador pede pavimentação, iluminação, faixas elevadas e renovação da frota da Polícia Militar

Ana Cristina Santos

Vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues - Foto: Reprodução/TVC HD.
A região dos ranchos às margens do rio Sucuriú, em Três Lagoas, voltou a ser pauta no Legislativo durante a sessão desta terça-feira (12). O vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, reforçou que moradores e proprietários pagam IPTU com valor equivalente ao do perímetro urbano, mas ainda convivem com a falta de infraestrutura básica.

Segundo o parlamentar, há compromisso do Poder Executivo para a continuidade das obras de pavimentação asfáltica no local. Ele também solicitou manutenção com patrulhamento e cascalhamento na estrada do Maresias, além de obras de asfalto em outras vias, como a estrada do Galpão, e instalação de iluminação pública.

Rodrigues destacou ainda a necessidade de segurança no trânsito, especialmente em frente às escolas e centros de educação infantil. Ele solicitou a implantação de faixas elevadas, citando como exemplo a Escola Municipal Filinto Müller, que já está no planejamento do Executivo. A proposta é instalar o dispositivo em todas as unidades de ensino da rede municipal.

Na área da segurança pública, o vereador anunciou o compromisso do Governo Estadual para renovar a frota de viaturas da Polícia Militar. De acordo com ele, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) adquiriu cerca de 300 novas viaturas, com previsão de entrega em fevereiro de 2026, sendo parte destinada a Três Lagoas.

“Essa renovação vai garantir melhores condições de trabalho para os policiais militares e mais segurança para a população”, afirmou Rodrigues.

