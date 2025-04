SEINTRA entrega rotatória em frente à AEMS e facilita o acesso entre três avenidas

Para a construção da rotatória, o DSP realizou a ampliação do sistema de drenagem da região, já que a obra envolveu o aterramento de trechos do canteiro central para possibilitar a ampliação da pavimentação, que também aconteceu em um trecho da avenida João Thomes.

O local que era um ponto de recorrentes infrações de trânsito devido à prática de motoristas que trafegavam na contramão para evitar retornos, agora está com a nova rotatória e toa a sinalização viária feita pela equipe de Trânsito da SEINTRA.

Em menos de um mês a equipe do Departamento de Serviços Públicos (DSP) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), finalizou a construção da rotatória no cruzamento das avenidas Baldomero Leituga, Júlio Ferreira Xavier (antiga Ponta Porã) e Professor João Thomes.

A execução do projeto foi feita com maquinário, equipe técnica e recursos próprios do município.

*Informações da Prefeitura Municipal de Três Lagoas