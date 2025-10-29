Sejuvel abre 75 vagas para aulas gratuitas de natação em Três Lagoas a partir de novembro

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) anunciou a abertura de 75 vagas para aulas de natação gratuitas, com início previsto para o mês de novembro em Três Lagoas. O objetivo é ampliar o acesso ao esporte na reta final do ano e preparar interessados para o período de verão. A novidade foi anunciada pelo secretário da Sejuvel, Walter Dias (Hulk).

Além da natação, a Sejuvel disponibiliza vagas para diversas práticas esportivas coletivas e individuais, como:

Modalidades de quadra

• Voleibol

• Basquetebol

• Handebol

• Futsal

Modalidades individuais

• Atletismo

• Wrestling (luta olímpica) — no Ginásio da Lagoa

• Badminton — em parceria com a Associação da Sesp

• Tênis de mesa (paradesporto)