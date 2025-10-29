Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Esportes

Sejuvel abre 75 vagas para aulas gratuitas de natação em Três Lagoas a partir de novembro

O objetivo é ampliar o acesso ao esporte na reta final do ano e preparar interessados para o período de verão

Pedro Tergolino

Os interessados devem procurar diretamente a Sejuvel no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha” para realizar a inscrição. Foto: Reprodução/TVC HD.
A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) anunciou a abertura de 75 vagas para aulas de natação gratuitas, com início previsto para o mês de novembro em Três Lagoas. O objetivo é ampliar o acesso ao esporte na reta final do ano e preparar interessados para o período de verão. A novidade foi anunciada pelo secretário da Sejuvel, Walter Dias (Hulk).

Além da natação, a Sejuvel disponibiliza vagas para diversas práticas esportivas coletivas e individuais, como:

Modalidades de quadra

• Voleibol
• Basquetebol
• Handebol
• Futsal

Modalidades individuais

• Atletismo
• Wrestling (luta olímpica) — no Ginásio da Lagoa
• Badminton — em parceria com a Associação da Sesp
• Tênis de mesa (paradesporto)

“O ano está acabando, mas quem quiser praticar esporte pode procurar a gente. Sempre vamos encontrar uma vaga”, afirmou o secretário.

As competições organizadas pela secretaria seguem a todo vapor:

  • Jogos de futsal, vôlei e basquete à noite e nos fins de semana
  • Circuito das Águas com três etapas:
    • 9 de novembro – Distrito de Jupiá
    • 30 de novembro – Cascatinha
    • 14 de dezembro – Lagoa Maior

Os interessados devem procurar diretamente a Sejuvel no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha” para realizar a inscrição.

“Se não tiver vaga em uma modalidade, vamos direcionar para outra. Ninguém sai daqui sem fazer esporte”, garantiu Hulk

