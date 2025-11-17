Sejuvel abre inscrições para a segunda etapa do 1º Circuito de Corrida “Cidade das Águas”

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), abre nesta segunda-feira (17), às 12h, as inscrições para a segunda etapa do 1º Circuito de Corrida “Cidade das Águas”.

A prova será realizada no dia 29 de novembro, na Cascalheira, com largada pontualmente às 6h30.

A primeira etapa aconteceu em 9 de novembro, na região do bairro Jupiá, e atraiu um grande número de participantes, reforçando a importância do circuito no calendário esportivo de Três Lagoas.

Assim como na etapa anterior, a corrida na Cascalheira contará com duas modalidades acessíveis:

• Corrida de 5K

• Caminhada de 3K

Atividades pensadas para atender diferentes perfis de participantes, desde iniciantes até atletas já habituados.

Na corrida de 5K, os cinco primeiros colocados, tanto no masculino quanto no feminino, receberão troféus.

Todos os participantes que concluírem o percurso — seja na corrida ou na caminhada — receberão medalhas de participação.

As inscrições são gratuitas, porém com vagas limitadas para garantir a segurança e a organização do evento.

Em breve, serão divulgadas mais informações sobre período e local de inscrições nos canais oficiais.

Correr ou caminhar? A resposta depende do perfil, da condição física e dos objetivos de cada pessoa. O mais importante é deixar a preguiça de lado e começar a se movimentar: seu corpo e sua mente agradecem!

O evento oferecerá percurso de 5 km (corrida) e 3 km (caminhada), com os seguintes objetivos:

• Incentivar a prática da corrida e da caminhada;

• Democratizar o acesso às corridas de rua;

• Destacar a importância da prática esportiva regular;

• Estimular hábitos saudáveis e a prática de exercícios físicos;

• Promover a integração entre participantes e familiares.

O 1º Circuito de Corrida Cidade das Águas, organizado pela Sejuvel, terá percurso aproximado de 5 km (corrida) e 3 km (caminhada). O evento será realizado no dia 29 de novembro de 2025 (sábado), com largada no Restaurante Mata Cascalheira (antigo Grêmio da CESP), em Três Lagoas/MS, sob qualquer condição climática comprovadamente segura. A largada será às 6h30min.