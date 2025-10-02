Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

JATs

Sejuvel abre inscrições para a VI Copa dos Jogos Abertos Três-lagoenses 2025

Formulário online e as inscrições estarão disponíveis até 7 de outubro

Redação RCN67

Haverão competições no basquetebol, basquete 3×3, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia para masculino e feminino. Foto: Reprodução/Assessoria.
Haverão competições no basquetebol, basquete 3×3, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia para masculino e feminino. Foto: Reprodução/Assessoria.

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) abriu as inscrições para os ‘Jogos Abertos Três-lagoenses (JATs) – VI Copa Sejuvel 2025’, convocando atletas adultos para disputar diversas modalidades. Haverão competições no basquetebol, basquete 3×3, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia para masculino e feminino.

O foco é a categoria adulta, mas há espaço para talentos mais jovens, no futsal masculino, a base são de nascidos até 2008 (17+), permitindo até dois atletas de 16 anos. Para o futsal feminino, basquete, handebol e voleibol, a idade mínima é de nascidos até 2009 (16), com a mesma regra de inclusão de dois atletas de 15 anos. As modalidades específicas, como basquete 3×3 e vôlei de praia seguem a regra mais rígida de somente nascidos até 2008. Todos os atletas menores de idade precisam de autorização escrita dos responsáveis para participar.

O documento obrigatório para todos os atletas e dirigentes é identidade original com foto, que será apresentado na mesa de controle antes de cada jogo para entrar na quadra. Clique aqui e acesse o formulário de inscrição.

As inscrições estarão abertas até o dia 7 de outubro. Podendo ser realizado no atendimento presencial de segunda a sexta, nos horários das 7h às 11h e das 13h às 17h. Outras informações podem ser obtidas pelo número (67) 98139-2843.

*Informações Prefeitura de Três Lagoas.

