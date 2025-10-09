Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Esporte

Estádio Madrugadão será palco das eliminatórias do Campeonato Sênior 45+

Competição reúne atletas com mais de 45 anos para as disputas

Redação RCN67

Estádio “Madrugadão” será palco de disputa do campeonato nesta quinta-feira (9), com o jogo da 2ª fase, reunindo atletas apaixonados pelo futebol. Foto: Reprodução/Assessoria.

O Campeonato Municipal de Futebol Sênior 45+ 2025, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), estará movimentando os gramados do Estádio Benedito Soares da Mota, mais conhecido como “Madrugadão” localizado na rua Augusto Corrêa da Costa, nº 3115, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

O estádio será palco de mais uma disputa do campeonato, nesta quinta-feira (9), com o jogo da 2ª fase, reunindo atletas apaixonados pelo futebol.

Confira a programação do Campeonato Municipal de Futebol Sênior 45+:

2ª Fase – Eliminatórias em Jogo Único

Data: Quinta-feira (9)

Local: Estádio “Madrugadão”

17h40: Vidraçaria Marrom x Associação Amigos do Tíziu (Jogo 14)

18h40: Associação dos Baianos – ABTL x Real Matismo (Jogo 13)

3ª Fase – Semifinal

Data: Sábado (11)

Local: Estádio “Madrugadão”

17h40: Vencedor do Jogo 13 x AE Cavaquinho FC/AABB.

18h40: Vencedor do Jogo 14 x OT Marrucos.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

