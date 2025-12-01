Sejuvel Três Lagoas é campeã da Copa AME Sub-16

A equipe Sub-16 da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) de Três Lagoas conquistou, no último fim de semana, o título de campeã da Copa AME – Araçatuba Série “A”, um dos maiores eventos de base da região, que reúne atletas do Sub-10 ao Sub-18. A grande final foi disputada no município de Guararapes (SP), onde os três-lagoenses venceram a equipe Operário de Araçatuba e levantaram a taça de campeão.

A campanha vitoriosa é fruto do trabalho contínuo da Sejuvel, que segue investindo fortemente na formação esportiva e na valorização das categorias de base. Com treinamentos regulares, acompanhamento técnico qualificado e uma política sólida de incentivo ao esporte, a equipe Sub-16 conseguiu se destacar entre os melhores da competição, demonstrando disciplina, preparo e espírito coletivo.

O técnico Renato Ribeiro ressaltou a seriedade e o comprometimento do elenco ao longo da temporada.

“Esse grupo trabalha com seriedade desde o início do ano. Eles entraram nesta copa preparados, e chegar à final, conquistar o título é resultado de todos: atletas, famílias e da Sejuvel, que nos dá todo o suporte. Foi uma campanha de muita dedicação, foco e confiança”, afirmou o treinador.