Seleção de MS estreia com vitória no Campeonato Sub-16 de vôlei

A seleção de Mato Grosso do Sul começou com o pé direito no Campeonato Brasileiro de Voleibol de Seleções Sub-16, disputado em Saquarema (RJ). Na estreia, a equipe venceu Sergipe por 3 sets a 0, em uma atuação impecável.

O destaque para Três Lagoas ficou por conta das atletas Gabriele Maria Nascimento Dias e Maria Vitória Nonato Garcia (Mavi), que entraram em quadra e contribuíram para a vitória da equipe sul-mato-grossense.