Seleção de MS estreia com vitória no Campeonato Sub-16 de vôlei

A seleção de Mato Grosso do Sul começou com o pé direito no Campeonato Brasileiro de Voleibol de Seleções Sub-16, disputado em Saquarema (RJ). Na estreia, a equipe venceu Sergipe por 3 sets a 0, em uma atuação impecável.
O destaque para Três Lagoas ficou por conta das atletas Gabriele Maria Nascimento Dias e Maria Vitória Nonato Garcia (Mavi), que entraram em quadra e contribuíram para a vitória da equipe sul-mato-grossense.
De acordo com o regulamento da competição, os dois primeiros colocados de cada chave avançam para a semifinal. Já o terceiro e o quarto disputam um cruzamento contra o rebaixamento, enquanto o último colocado cai automaticamente para a segunda divisão. As três melhores seleções sobem para a divisão especial.
Com o bom resultado na estreia, a seleção de MS segue firme na briga pela classificação e conta com o talento das atletas três-lagoenses para conquistar bons resultados na competição nacional.