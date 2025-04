Câmara Municipal reúne vereadores para discutir melhorias no trânsito de Três Lagoas

O trânsito de Três Lagoas voltou ao centro dos debates na sessão desta terça-feira (8) da Câmara Municipal. Vereadores cobraram melhorias na sinalização, mudanças no sentido de ruas e mais segurança para motoristas e pedestres. As reclamações não são novas, mas a pressão por ações efetivas tem ganhado força diante do crescimento do número de veículos e dos acidentes frequentes na cidade.

Entre as medidas discutidas está a implantação de faixas elevadas, redutores de velocidade e a instalação de semáforos. Um dos destaques da sessão foi o anúncio feito pelo vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, sobre um novo semáforo que será instalado no cruzamento da avenida Ranulfo Marques Leal com a avenida Baldomero Leituga — ponto considerado crítico por moradores e comerciantes da região.

“Levamos ao nosso diretor de Trânsito, Coronel Moraes, uma autorização do DNIT e, com o aval do prefeito Cassiano Maia, será instalado nos próximos dias um semáforo de dois tempos nesse cruzamento. Esse tipo de semáforo agiliza o fluxo e aumenta a segurança, principalmente para os alunos da Aems e os moradores da Piloto e da Vila Alegre. Ali era uma tragédia anunciada”, afirmou o vereador.

A fala foi reforçada pelo relato do conferente de cargas Jean Lucas, que trabalha em um comércio localizado justamente no cruzamento das duas avenidas. Segundo ele, a situação já passou dos limites. “Praticamente todos os dias tem acidente. Das quatro da tarde às sete da noite é freada, buzina, caminhão passando em alta velocidade… Já socorremos vítimas, já ligamos para várias autoridades, mas ninguém resolvia. Agora, esperamos que finalmente algo mude”, desabafou.