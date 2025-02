Semana começa com altas temperaturas e tem previsão de chuva para Três Lagoas

Semana começa com céu parcialmente nublado e tem previsão de chuva. A segunda-feira (24), será de sol com muitas nuvens, e pancadas de chuva à tarde, em Três Lagoas.

De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), aponta que o dia será de altas temperaturas, essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco.