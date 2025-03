Semana começa quente e não tem previsão de chuva para Três Lagoas

Semana começa com altas temperaturas, céu com muitas nuvens e tempo seco. A segunda-feira (10), será de céu com muitas nuvens, sol e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a onda de calor ainda se faz presente no dia de hoje, onde a temperatura máxima pode chegar aos 38°C. E a umidade relativa do ar pode registrar baixos valores, entre 20-40%, principalmente nas regiões sudeste, leste e nordeste de Mato Grosso do Sul.