Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Meio Ambiente

Semana do Lixo Zero é iniciada em Três Lagoas com diversas ações educativas e ambientais

Na semana passada, duas grandes ações marcaram o início das atividades a Caravana do Lixo Eletrônico e o Ônibus Interativo

Redação RCN67

Na quarta-feira (29), acontecerá a Blitz Educativa com a Patrulha Mirim, que fará entrega de panfletos, sacos verdes e ímãs informativos sobre a coleta seletiva. Foto: Divulgação/Assessoria.
Na quarta-feira (29), acontecerá a Blitz Educativa com a Patrulha Mirim, que fará entrega de panfletos, sacos verdes e ímãs informativos sobre a coleta seletiva. Foto: Divulgação/Assessoria.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), deu início à Semana do Lixo Zero, com uma programação especial voltada à conscientização ambiental e incentivo ao descarte correto de resíduos.

Na semana passada, duas grandes ações marcaram o início das atividades a Caravana do Lixo Eletrônico e o Ônibus Interativo. As ações foram realizadas em parceria com o programa Programando o Futuro e encerraram com sucesso a Caravana de Coleta de Resíduos Eletrônicos – “Eletrônico Não é Lixo”, que resultou no recolhimento de cerca de 2,5 toneladas de materiais eletrônicos, garantindo o destino ambientalmente correto desses itens.

Nesta semana, novas atividades estão sendo realizadas nesta terça-feira (28), os alunos do Colégio Salesiano, do projeto Gerando Futuro, visitaram a Cooperativa Arara Azul, para conhecer mais sobre o processo de reciclagem do lixo.

Notícias Relacionadas

Na quarta-feira (29), acontecerá a Blitz Educativa com a Patrulha Mirim, que fará entrega de panfletos, sacos verdes e ímãs informativos sobre a coleta seletiva. Na quinta-feira, 30 de outubro, acontecerá a dinâmica “Lixo ou Resíduo?” com alunos da Apae.

Na sexta-feira (31), a Semea lançará o Concurso de Desenho sobre o tema da Semana do Lixo Zero. Para fechar a semana, acontecerá a Ação de limpeza na Cascalheira, às 7h do sábado, 1º de novembro, para reforçar a educação ambiental.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos