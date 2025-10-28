Semana do Lixo Zero é iniciada em Três Lagoas com diversas ações educativas e ambientais

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), deu início à Semana do Lixo Zero, com uma programação especial voltada à conscientização ambiental e incentivo ao descarte correto de resíduos.

Na semana passada, duas grandes ações marcaram o início das atividades a Caravana do Lixo Eletrônico e o Ônibus Interativo. As ações foram realizadas em parceria com o programa Programando o Futuro e encerraram com sucesso a Caravana de Coleta de Resíduos Eletrônicos – “Eletrônico Não é Lixo”, que resultou no recolhimento de cerca de 2,5 toneladas de materiais eletrônicos, garantindo o destino ambientalmente correto desses itens.

Nesta semana, novas atividades estão sendo realizadas nesta terça-feira (28), os alunos do Colégio Salesiano, do projeto Gerando Futuro, visitaram a Cooperativa Arara Azul, para conhecer mais sobre o processo de reciclagem do lixo.