Semana do Meio Ambiente terá passeio ciclístico, palestras e ações em escolas

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, várias ações serão realizadas, em Três Lagoas, em uma programação especial, entre os dias 1º e 8 de junho. O cronograma é realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da preservação ambiental, a agenda inclui oficinas educativas, dinâmicas interativas, visitas guiadas, feira de educação ambiental, passeio ciclístico e ações em parceria com instituições públicas, escolas e organizações da sociedade civil.

No domingo, 1º de junho, será a abertura da Semana do Meio Ambiente. Dessa forma, o projeto “A Rua é Nossa”, realizado na Lagoa Maior, terá uma edição especial, com diversas ações como doação de mudas, oficinas, dinâmicas e apresentações.

Ao longo da semana, a secretaria realizará blitz educativa, audiência pública, visitas guiadas e outras ações envolvendo a sociedade para a conscientização.

Encerrando a semana de atividades, no domingo (8), será realizada uma ação de coleta de lixo às margens do Rio Sucuriú, a partir de 7h, com ponto de encontro no balneário municipal. A iniciativa é uma parceria entre a Semea e a Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (Apetl) e tem como objetivo mobilizar a comunidade em prol da conservação dos recursos hídricos e da fauna e flora ribeirinhas.

Confira abaixo a programação:

1º de junho – Lagoa Maior | Evento: “A Rua é Nossa”

• Solenidade de abertura com autoridades

• Doação consciente de mudas – Viveiro Municipal

• Mostra de animais taxidermizados – PMA e S.C.F.V. Patrulha Florestinha

• Oficina de pintura – Semea e Cultura

• Oficina sobre conservação do solo – Agronegócio

• Dinâmica “Lixo ou Resíduo?” – Educação Ambiental

• Apresentação musical com o CRASE Lata – S.C.F.V. CRASE Coração de Mãe

Segunda-feira (2)

• 07h30 às 16h30 – Dinâmica “Lixo ou Resíduo?” no IFMS

• 08h30 às 09h30 – Blitz educativa com o S.C.F.V. Patrulha Florestinha

• 18h30 – Audiência Pública: Ecologia Integral