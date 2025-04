'Semana Municipal de Trânsito' inicia em Três Lagoas para promover prevenção e diminuir acidentes

A 19ª Semana Municipal de Trânsito, que tem como tema “Construindo a paz no trânsito”, foi lançada na manhã desta terça-feira (22), em Três Lagoas. A cerimônia de abertura foi realizada na Câmara Municipal, com a participação da população e de autoridades. Durante o evento, o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, José Aparecido de Moraes, comentou sobre o atual cenário do trânsito na cidade e reforçou a importância das ações voltadas à conscientização da população.

Além da Semana Municipal de Trânsito, ações educativas são promovidas durante todo o ano no município, com o objetivo de reduzir as ocorrências e fornecer informações à população. “Hoje, Três Lagoas vive um momento delicado no trânsito. As pessoas deixam de se orientar e acabam optando por atitudes erradas. As ações da Semana Municipal de Trânsito têm o intuito de trazer novas orientações e alertas aos condutores. O perigo está aí, e precisamos nos preocupar com isso”, destacou Moraes.

Cronograma:

Dia 22 (terça-feira)

15h30 – Blitz educativa

Local: Ciclovia Av. Custódio Andries, atrás do SESI