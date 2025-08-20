Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é realizado pela Apae

Com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre os direitos e a importância da inclusão, a Apae de Três Lagoas deu início, nesta sexta-feira (22), à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A programação acontece em todas as unidades da Apae no Brasil e busca dar visibilidade às pessoas atendidas pela instituição, além de combater o preconceito e a discriminação.

De acordo com a diretora da Apae de Três Lagoas, Neuza Inácio, a semana é um momento de mostrar para a comunidade as habilidades e potencialidades dos alunos.



“São estudantes que têm voz, sentimentos, gestos e muito amor. Queremos que a sociedade olhe para eles e reconheça suas funcionalidades e capacidades”, destacou.

Atualmente, a instituição atende cerca de 275 estudantes, desde os dois anos até adultos de quase 60 anos. Além da escolarização, a Apae oferece atividades como dança, natação, brinquedoteca, biblioteca, horta, banda de percussão e esportes variados.

