Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é realizado pela Apae

Com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre os direitos e a importância da inclusão, a Apae de Três Lagoas deu início, nesta sexta-feira (22), à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A programação acontece em todas as unidades da Apae no Brasil e busca dar visibilidade às pessoas atendidas pela instituição, além de combater o preconceito e a discriminação.
De acordo com a diretora da Apae de Três Lagoas, Neuza Inácio, a semana é um momento de mostrar para a comunidade as habilidades e potencialidades dos alunos.
“São estudantes que têm voz, sentimentos, gestos e muito amor. Queremos que a sociedade olhe para eles e reconheça suas funcionalidades e capacidades”, destacou.
Atualmente, a instituição atende cerca de 275 estudantes, desde os dois anos até adultos de quase 60 anos. Além da escolarização, a Apae oferece atividades como dança, natação, brinquedoteca, biblioteca, horta, banda de percussão e esportes variados.
“Pensamos em ofertar sempre o melhor para a nossa comunidade. Não é só ensino, mas também projetos que estimulam o desenvolvimento em diferentes áreas”, explicou a diretora.
A comunidade pode colaborar com a entidade por meio de doações de roupas, cestas básicas ou outros itens, entregues diretamente na sede da Apae, localizada na rua Generoso Siqueira.
Além da semana de conscientização, a Apae celebra também um marco importante: 50 anos de fundação em Três Lagoas. No dia 29 de agosto, haverá uma comemoração especial com culto ecumênico e apresentações dos estudantes. Já no dia 30, será realizado o tradicional baile da Apae, em alusão ao Jubileu de Ouro da instituição. Os convites podem ser adquiridos na própria escola.
“São cinco décadas de história e de acolhimento. Queremos festejar com nossos estudantes, famílias e toda a comunidade que faz parte dessa caminhada”, concluiu Inácio.