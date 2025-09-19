Incêndio criminoso é registrado no bairro Alto da Boa Vista e mobiliza bombeiros

Um incêndio criminoso colocou em risco moradores do bairro Alto da Boa Vista, em Três Lagoas, e mobilizou o 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros assim como equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), nesta sexta-feira (19). O fogo, iniciado em uma pastagem às margens da rua Urias Ribeiro, foi flagrado por moradores de um condomínio próximo e enviado às autoridades, que se deslocaram rapidamente para conter as chamas.

O tenente do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, Reinaldo Cândido, acompanhou a ação de combate ao fogo e disse à reportagem que moradores do condomínio teriam registrado uma caminhonete deixando o local pouco antes de o incêndio tomar conta da pastagem.

“As filmagens foram feitas e já foram enviadas para o setor competente, que vai investigar, e com certeza esse proprietário irá responder judicialmente”.

Ele aproveitou para relembrar um caso de incêndio criminoso ocorrido em 2024, na mesma região, do município.