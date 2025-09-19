Incêndio criminoso é registrado no bairro Alto da Boa Vista e mobiliza bombeiros

Um incêndio criminoso colocou em risco moradores do bairro Alto da Boa Vista, em Três Lagoas, e mobilizou o 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros assim como equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), nesta sexta-feira (19). O fogo, iniciado em uma pastagem às margens da rua Urias Ribeiro, foi flagrado por moradores de um condomínio próximo e enviado às autoridades, que se deslocaram rapidamente para conter as chamas.
O tenente do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, Reinaldo Cândido, acompanhou a ação de combate ao fogo e disse à reportagem que moradores do condomínio teriam registrado uma caminhonete deixando o local pouco antes de o incêndio tomar conta da pastagem.
“As filmagens foram feitas e já foram enviadas para o setor competente, que vai investigar, e com certeza esse proprietário irá responder judicialmente”.
Ele aproveitou para relembrar um caso de incêndio criminoso ocorrido em 2024, na mesma região, do município.
“Ano passado tivemos um grave incêndio que queimou praticamente toda a região da Segunda Lagoa e, hoje, graças a Deus, não foi da mesma proporção, até pelo fator de o vento estar contrário ao fogo. Senão teríamos uma tragédia semelhante à de 2024”.
O tenente afirma que a prática de atear fogo em pastagens é crime e precisa ser combatida com urgência.
“Estamos em uma área urbana, com condomínios que abrigam centenas de famílias, que agora estão incomodadas com a quantidade de fumaça”, completou.
Ainda segundo Cândido, moradores do condomínio registraram uma caminhonete saindo do local pouco antes de o fogo tomar conta da pastagem.
“As filmagens foram feitas e já foram enviadas para o setor competente, que vai investigar, e com certeza esse proprietário irá responder judicialmente”.