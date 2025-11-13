Seminário reúne agentes comunitários de saúde e de endemias para debater desafios e novas tecnologias

Foi realizado nesta quarta-feira (12), em Três Lagoas, o 1º Seminário de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE). Com o tema “Ampliando o conhecimento sobre as novas perspectivas e desafios diante das políticas públicas e suas tecnologias”, o evento reuniu dezenas de profissionais no anfiteatro Dercir Pedro de Oliveira, na UFMS – Campus II.
A programação se estendeu ao longo de todo o dia, com palestras, debates e atividades voltadas ao aprimoramento das práticas de trabalho e ao uso de novas ferramentas no atendimento à comunidade. Especialistas abordaram temas como o novo modelo de financiamento da Atenção Básica, a territorialização da saúde e a valorização dos agentes que atuam diretamente nas visitas domiciliares e no controle de endemias.
De acordo com a presidente da Associação Três-Lagoense dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias, Aparecida da Silva Salviano, o município conta atualmente com cerca de 200 agentes comunitários de saúde e 110 agentes de endemias. “Esses profissionais têm papel fundamental na prevenção e no acompanhamento das famílias, e merecem ser reconhecidos e capacitados continuamente”, destacou.
Entre os convidados estavam professores universitários, especialistas em saúde pública, advogados e representantes sindicais. A assessora jurídica nacional dos agentes de endemias e comunitários de saúde, Elaine Alves de Almeida, reforçou a importância da união da categoria e da busca por qualificação constante.
O seminário também proporcionou um espaço para o intercâmbio de experiências entre agentes de diferentes regiões do país. A agente comunitária de saúde Rhana Patrícia, da cidade de Xinguara, no Pará, apresentou um novo sistema utilizado por profissionais que atuam em áreas ribeirinhas e comunidades de difícil acesso.
O encontro teve como principal objetivo fortalecer e valorizar o trabalho dos agentes comunitários e de combate às endemias, promovendo atualização sobre as novas diretrizes e tecnologias que integram as políticas públicas de saúde.