Jovens

Senac abre vagas para Programa de Aprendizagem Profissional Técnica em Logística em Três Lagoas

O curso é inédito no município e tem início previsto para março

Pedro Tergolino

O Senac Três Lagoas fica localizado na avenida Antônio Trajano, e os interessados podem entrar em contato pelo número (67) 3509-5104. Foto: Reprodução/TVC HD.
O Senac Três Lagoas fica localizado na avenida Antônio Trajano, e os interessados podem entrar em contato pelo número (67) 3509-5104. Foto: Reprodução/TVC HD.

O Senac de Três Lagoas está com vagas abertas para o Programa de Aprendizagem Profissional Técnica em Logística, voltado a jovens de 14 a 24 anos que desejam ingressar no mercado de trabalho com qualificação profissional e remuneração. O curso é inédito no município e tem início previsto para março.

Em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, o gerente do Senac, Ivan Murge, explicou que a aprendizagem profissional é regulamentada por lei e determina que empresas com mais de sete funcionários contratem jovens aprendizes.

“O programa permite que o jovem aprenda na teoria e pratique diretamente dentro da empresa, já inserido no mercado de trabalho e recebendo salário”, destacou.

O curso terá duração de um ano e capacita os alunos para atuar em atividades ligadas à logística, como recebimento, armazenamento, controle e distribuição de materiais — funções presentes em todos os segmentos, não apenas na indústria.

“Quando falamos em logística, muita gente pensa só em indústria, mas qualquer empresa precisa desse setor. Desde o comércio até o serviço público”, explicou Ivan.

Durante o programa, o aprendiz frequenta o Senac no período da manhã e trabalha na empresa contratante à tarde, cinco dias por semana. O Senac também realiza acompanhamento contínuo, com supervisão pedagógica e visitas técnicas às empresas.

Além de cumprir a legislação, as empresas ganham ao formar profissionais desde o início da carreira.

“O jovem ainda não vem com vícios do mercado. Ele é preparado de acordo com a necessidade da empresa, com acompanhamento do Senac”, afirmou o gerente.

Para os jovens, a aprendizagem representa uma oportunidade de primeiro emprego, desenvolvimento profissional e geração de renda.

“Além de estudar e aprender uma profissão, o jovem recebe para isso. É uma chance de começar cedo e construir uma carreira”, reforçou.

Os interessados devem procurar o Senac Três Lagoas, que orienta sobre as empresas parceiras que estão contratando aprendizes. O processo funciona da seguinte forma:

  • O jovem entrega o currículo à empresa
  • A empresa realiza a contratação
  • Após isso, o aprendiz é matriculado no curso

O Senac Três Lagoas fica localizado na avenida Antônio Trajano, e os interessados podem entrar em contato pelo número (67) 3509-5104.

Além do programa de aprendizagem, o Senac oferece diversos cursos profissionalizantes, como:

  • Assistente de Contabilidade
  • Excel Completo
  • Inteligência Emocional
  • Produção e edição de vídeos
  • Técnico em Enfermagem
  • Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

“O mercado precisa de mão de obra qualificada. Quem se prepara, consegue se inserir com mais facilidade”, concluiu Ivan Murge.

