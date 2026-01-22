Senac abre vagas para Programa de Aprendizagem Profissional Técnica em Logística em Três Lagoas

O Senac de Três Lagoas está com vagas abertas para o Programa de Aprendizagem Profissional Técnica em Logística, voltado a jovens de 14 a 24 anos que desejam ingressar no mercado de trabalho com qualificação profissional e remuneração. O curso é inédito no município e tem início previsto para março.

Em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, o gerente do Senac, Ivan Murge, explicou que a aprendizagem profissional é regulamentada por lei e determina que empresas com mais de sete funcionários contratem jovens aprendizes.

“O programa permite que o jovem aprenda na teoria e pratique diretamente dentro da empresa, já inserido no mercado de trabalho e recebendo salário”, destacou.

O curso terá duração de um ano e capacita os alunos para atuar em atividades ligadas à logística, como recebimento, armazenamento, controle e distribuição de materiais — funções presentes em todos os segmentos, não apenas na indústria.

“Quando falamos em logística, muita gente pensa só em indústria, mas qualquer empresa precisa desse setor. Desde o comércio até o serviço público”, explicou Ivan.

Durante o programa, o aprendiz frequenta o Senac no período da manhã e trabalha na empresa contratante à tarde, cinco dias por semana. O Senac também realiza acompanhamento contínuo, com supervisão pedagógica e visitas técnicas às empresas.

Além de cumprir a legislação, as empresas ganham ao formar profissionais desde o início da carreira.