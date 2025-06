Senac oferece cursos gratuitos de qualificação em Três Lagoas com foco em beleza e gastronomia

O Senac de Três Lagoas está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos voltados à população em situação de vulnerabilidade social, por meio do programa Mais Social, uma iniciativa do Governo do Estado. As capacitações são nas áreas de beleza e gastronomia, com aulas rápidas e práticas para quem deseja iniciar uma nova profissão ou complementar a renda familiar.

O diretor do Senac em Três Lagoas, Ivan Murgi, explicou que os cursos oferecidos são o de preparo de bolos caseiros, com início no dia 30 de junho, e o de depilação com design de sobrancelhas, que começa no dia 25 de junho. As aulas terão duração de quatro horas e serão realizadas em parceria com a Casa do Trabalhador e a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab).

“Esses cursos são voltados especialmente para famílias em situação de vulnerabilidade. São 20 vagas por turma e as inscrições já estão abertas. É uma oportunidade de vivenciar uma experiência prática com nossos docentes”, afirmou Ivan.

O curso de depilação com sobrancelhas será ministrado no Centro de Inclusão do bairro Santos Dumont, enquanto o de preparo de bolos caseiros ocorrerá na sede da Assistência Social. Os interessados devem se inscrever o quanto antes na Casa do Trabalhador ou diretamente no Senac.