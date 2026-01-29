Veículos de Comunicação
Senai abre mais de 400 vagas em cursos técnicos alinhados às demandas da indústria regional

As matrículas estão abertas para cursos técnicos nas modalidades presencial e semipresencial, com prazo até o dia 6 de março

Ygor Andrade

A oferta foi estruturada a partir da realidade econômica local e do crescimento dos setores produtivos. Foto: Arquivo

O Senai anunciou a abertura de mais de 400 vagas em cursos técnicos voltados às necessidades da indústria de Três Lagoas e de toda a região da Costa Leste. De acordo com Renan da Silva Fernandes, coordenador de Educação do Senai, a oferta foi estruturada a partir da realidade econômica local e do crescimento dos setores produtivos.

“São cursos nas áreas de logística, segurança do trabalho, automação industrial e formação voltada ao setor florestal. Todos pensados para uma região que vem se destacando, onde a mão de obra qualificada é constantemente requisitada”, destacou Renan.

As matrículas estão abertas para cursos técnicos nas modalidades presencial e semipresencial, com prazo até o dia 6 de março. A formação oferecida pelo Senai é reconhecida nacionalmente e representa uma oportunidade concreta para quem deseja mudar de área ou fortalecer a trajetória profissional.

Paulo Almeida, do setor de Relações com o Mercado, ressaltou que a demanda parte diretamente do mercado de trabalho. Segundo ele, tanto as indústrias já instaladas quanto os novos empreendimentos que chegam à região precisarão de profissionais qualificados.

“Vivemos um momento estratégico, com a expansão industrial e a consolidação da Rota Bioceânica, que vai exigir grande volume de mão de obra preparada. Os cursos, com duração média de dois anos, foram planejados para atender essa necessidade em tempo adequado”, afirmou.

Para facilitar o acesso, o Senai oferece condição especial de pagamento: a primeira parcela no valor de R$ 79,90, seguida de 23 mensalidades com média de R$ 275,00. As aulas acontecem no período noturno, permitindo conciliar estudo, trabalho e demais compromissos diários.

