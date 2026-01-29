Senai abre mais de 400 vagas em cursos técnicos alinhados às demandas da indústria regional

O Senai anunciou a abertura de mais de 400 vagas em cursos técnicos voltados às necessidades da indústria de Três Lagoas e de toda a região da Costa Leste. De acordo com Renan da Silva Fernandes, coordenador de Educação do Senai, a oferta foi estruturada a partir da realidade econômica local e do crescimento dos setores produtivos.

“São cursos nas áreas de logística, segurança do trabalho, automação industrial e formação voltada ao setor florestal. Todos pensados para uma região que vem se destacando, onde a mão de obra qualificada é constantemente requisitada”, destacou Renan.

As matrículas estão abertas para cursos técnicos nas modalidades presencial e semipresencial, com prazo até o dia 6 de março. A formação oferecida pelo Senai é reconhecida nacionalmente e representa uma oportunidade concreta para quem deseja mudar de área ou fortalecer a trajetória profissional.