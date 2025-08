Senai de Três Lagoas abre matrículas para cursos técnicos no 2º semestre

O Senai de Três Lagoas está com inscrições abertas para cursos técnicos presenciais e semipresenciais no segundo semestre de 2025. A instituição oferece formações nas áreas de eletrotécnica, automação, papel e celulose, química e mecânica, com foco na alta empregabilidade no setor industrial da região.

De acordo com a instrutora Mônica Salvador Lustosa, dois cursos — mecânica e papel e celulose — têm início já no dia 11 de agosto e estão com matrículas disponíveis pelo site futuro.digital.