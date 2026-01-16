Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Competição

Sensei Tatu participa de Campeonato Europeu de Jiu Jitsu em Portugal

Tatu vive a primeira experiência internacional com a equipe e o projeto social que desenvolve em Três Lagoas

Pedro Tergolino

Sensei Tatu segue agora com o apoio e torcida de toda Três Lagoas, levando o nome da cidade para o cenário internacional do esporte. Foto: Arquivo/RCN 67.
Sensei Tatu segue agora com o apoio e torcida de toda Três Lagoas, levando o nome da cidade para o cenário internacional do esporte. Foto: Arquivo/RCN 67.

O esporte três-lagoense está sendo representado em um dos maiores palcos internacionais. O sensei Antônio Erasmo Pereira, conhecido como Sensei Tatu, embarcou para Portugal para disputar o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, que acontece até o dia 24 deste mês, em Lisboa.

Entusiasta das artes marciais, especialmente do jiu-jitsu, Tatu vive a primeira experiência internacional com a equipe e o projeto social que desenvolve em Três Lagoas. Diretamente da capital portuguesa, ele comentou sobre a expectativa para a competição.

“Estamos aqui em Lisboa para participar do Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu. A expectativa é muito boa. É um campeonato bem disputado, com muitos atletas de vários países. Tenho certeza que faremos uma boa luta”, afirmou.

Segundo o sensei, durante o voo do Brasil para Portugal já era possível perceber a dimensão do evento.

“No avião tinha muitos atletas vindo para a competição. Isso mostra o quanto o campeonato é forte. Para nós, é ainda mais especial, porque é a primeira competição internacional do projeto”, destacou.

Sensei Tatu só conseguiu embarcar graças ao apoio de alunos e amigos, que organizaram uma rifa solidária para custear as passagens e a hospedagem.

“Vamos representar bem Três Lagoas e fazer jus a todas as pessoas que contribuíram para estarmos aqui”, agradeceu.

Notícias Relacionadas

Apesar do frio intenso e da chuva em Lisboa, o atleta segue confiante.

“Aqui está muito frio, chovendo bastante, mas estamos animados”, brincou.

O sensei entra nos tatames neste domingo, quando disputa suas primeiras lutas no campeonato europeu.

O amigo e parceiro de treinos, professor Jerônimo, destacou a importância da participação.

“Esse sempre foi o sonho do projeto, levar atletas para fora do país. Ver o Tatu realizando isso nos deixa muito felizes. Ele representa a equipe, Três Lagoas e o Brasil”, afirmou.

Além de atleta, Antônio Erasmo Pereira é responsável pela Tatu Fight Team e mantém um projeto social em sua própria residência, onde ensina jiu-jitsu a crianças carentes do município.

Sensei Tatu segue agora com o apoio e torcida de toda Três Lagoas, levando o nome da cidade para o cenário internacional do esporte.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos