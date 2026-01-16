Sensei Tatu participa de Campeonato Europeu de Jiu Jitsu em Portugal

O esporte três-lagoense está sendo representado em um dos maiores palcos internacionais. O sensei Antônio Erasmo Pereira, conhecido como Sensei Tatu, embarcou para Portugal para disputar o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, que acontece até o dia 24 deste mês, em Lisboa.
Entusiasta das artes marciais, especialmente do jiu-jitsu, Tatu vive a primeira experiência internacional com a equipe e o projeto social que desenvolve em Três Lagoas. Diretamente da capital portuguesa, ele comentou sobre a expectativa para a competição.
“Estamos aqui em Lisboa para participar do Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu. A expectativa é muito boa. É um campeonato bem disputado, com muitos atletas de vários países. Tenho certeza que faremos uma boa luta”, afirmou.
Segundo o sensei, durante o voo do Brasil para Portugal já era possível perceber a dimensão do evento.
“No avião tinha muitos atletas vindo para a competição. Isso mostra o quanto o campeonato é forte. Para nós, é ainda mais especial, porque é a primeira competição internacional do projeto”, destacou.
Sensei Tatu só conseguiu embarcar graças ao apoio de alunos e amigos, que organizaram uma rifa solidária para custear as passagens e a hospedagem.
“Vamos representar bem Três Lagoas e fazer jus a todas as pessoas que contribuíram para estarmos aqui”, agradeceu.
Apesar do frio intenso e da chuva em Lisboa, o atleta segue confiante.
“Aqui está muito frio, chovendo bastante, mas estamos animados”, brincou.
O sensei entra nos tatames neste domingo, quando disputa suas primeiras lutas no campeonato europeu.
O amigo e parceiro de treinos, professor Jerônimo, destacou a importância da participação.
“Esse sempre foi o sonho do projeto, levar atletas para fora do país. Ver o Tatu realizando isso nos deixa muito felizes. Ele representa a equipe, Três Lagoas e o Brasil”, afirmou.
Além de atleta, Antônio Erasmo Pereira é responsável pela Tatu Fight Team e mantém um projeto social em sua própria residência, onde ensina jiu-jitsu a crianças carentes do município.
Sensei Tatu segue agora com o apoio e torcida de toda Três Lagoas, levando o nome da cidade para o cenário internacional do esporte.