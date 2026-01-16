Sensei Tatu participa de Campeonato Europeu de Jiu Jitsu em Portugal

O esporte três-lagoense está sendo representado em um dos maiores palcos internacionais. O sensei Antônio Erasmo Pereira, conhecido como Sensei Tatu, embarcou para Portugal para disputar o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, que acontece até o dia 24 deste mês, em Lisboa.

Entusiasta das artes marciais, especialmente do jiu-jitsu, Tatu vive a primeira experiência internacional com a equipe e o projeto social que desenvolve em Três Lagoas. Diretamente da capital portuguesa, ele comentou sobre a expectativa para a competição.

“Estamos aqui em Lisboa para participar do Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu. A expectativa é muito boa. É um campeonato bem disputado, com muitos atletas de vários países. Tenho certeza que faremos uma boa luta”, afirmou.

Segundo o sensei, durante o voo do Brasil para Portugal já era possível perceber a dimensão do evento.

“No avião tinha muitos atletas vindo para a competição. Isso mostra o quanto o campeonato é forte. Para nós, é ainda mais especial, porque é a primeira competição internacional do projeto”, destacou.

Sensei Tatu só conseguiu embarcar graças ao apoio de alunos e amigos, que organizaram uma rifa solidária para custear as passagens e a hospedagem.