Serasa e Correios promovem 'Feirão Limpa Nome' para conter crescimento da inadimplência

Com o objetivo de conter a alta da inadimplência, que alcançou um patamar recorde após nove meses consecutivos de crescimento, a Serasa realiza uma nova edição do Feirão Limpa Nome, o maior mutirão de negociação de dívidas do país. A iniciativa, que começa nesta segunda-feira (3) e vai até 30 de novembro, reúne mais de 1,6 mil de empresas parceiras e conta com o apoio dos Correios, oferecendo atendimento presencial gratuito em todas as suas mais de 7 mil agências espalhadas pelo Brasil.

Ao todo, são 633 milhões de dívidas com ofertas de negociação disponíveis em segmentos como bancos, varejo, telecomunicações, financeiras e concessionárias de serviços básicos. Os descontos podem chegar a 99% e há opções de parcelamento a partir de R$9,90, de acordo com as condições de cada credor.

“Ter o nome limpo é o primeiro passo para reconstruir a vida financeira”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa. “Neste Feirão, as condições estão ainda mais acessíveis, permitindo que milhões de brasileiros encerrem 2025 sem dívidas e com ainda mais tranquilidade”.

Crescimento

De acordo com o Mapa da Inadimplência da Serasa, o mês de setembro registrou o ingresso de 318 mil novos consumidores inadimplentes, um avanço de 0,4% em relação a agosto e de 9% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Atualmente, o Brasil soma 79 milhões de pessoas inadimplentes e 313 milhões de débitos ativos, que somam R$ 496 bilhões em dívidas. O valor médio das dívidas por pessoa chega a R$ 6.274,82.

O principal motivo das pendências segue concentrado em bancos e cartões de crédito (27,02%), seguido por contas básicas como energia e água (21,33%) e empresas financeiras (19,92%) — que oferecem crédito, mas não são instituições bancárias.