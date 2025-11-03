Serasa e Correios promovem 'Feirão Limpa Nome' para conter crescimento da inadimplência

Com o objetivo de conter a alta da inadimplência, que alcançou um patamar recorde após nove meses consecutivos de crescimento, a Serasa realiza uma nova edição do Feirão Limpa Nome, o maior mutirão de negociação de dívidas do país. A iniciativa, que começa nesta segunda-feira (3) e vai até 30 de novembro, reúne mais de 1,6 mil de empresas parceiras e conta com o apoio dos Correios, oferecendo atendimento presencial gratuito em todas as suas mais de 7 mil agências espalhadas pelo Brasil.
Ao todo, são 633 milhões de dívidas com ofertas de negociação disponíveis em segmentos como bancos, varejo, telecomunicações, financeiras e concessionárias de serviços básicos. Os descontos podem chegar a 99% e há opções de parcelamento a partir de R$9,90, de acordo com as condições de cada credor.
“Ter o nome limpo é o primeiro passo para reconstruir a vida financeira”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa. “Neste Feirão, as condições estão ainda mais acessíveis, permitindo que milhões de brasileiros encerrem 2025 sem dívidas e com ainda mais tranquilidade”.
Crescimento
De acordo com o Mapa da Inadimplência da Serasa, o mês de setembro registrou o ingresso de 318 mil novos consumidores inadimplentes, um avanço de 0,4% em relação a agosto e de 9% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Atualmente, o Brasil soma 79 milhões de pessoas inadimplentes e 313 milhões de débitos ativos, que somam R$ 496 bilhões em dívidas. O valor médio das dívidas por pessoa chega a R$ 6.274,82.
O principal motivo das pendências segue concentrado em bancos e cartões de crédito (27,02%), seguido por contas básicas como energia e água (21,33%) e empresas financeiras (19,92%) — que oferecem crédito, mas não são instituições bancárias.
“Muitos consumidores ainda enfrentam desafios para equilibrar o orçamento, especialmente diante de um cenário econômico de maior custo de vida”, analisa Aline. “O uso do crédito, apontado ainda como principal motivo das dívidas, não deve ser encarado como vilão, já que é uma ferramenta importante para realização de planos e emergências – mas precisa ser utilizado com planejamento. O Feirão é justamente uma oportunidade para reorganizar as contas e voltar a usar o crédito de forma mais saudável e sustentável”.
Os Correios mais uma vez estão à disposição dos milhares de brasileiros nesta oportunidade de reequilibrar as finanças.
Como negociar?
Para aproveitar as ofertas, os consumidores de todo o país podem consultar os canais oficiais da Serasa e negociar com descontos de forma online, sendo pelo site, App Serasa no Google Play e App Store ou Whatsapp (11) 99575-2096.
Quem prefere atendimento presencial também pode recorrer às mais de 7 mil agências dos Correios, que oferecem consulta e negociação dos débitos sem qualquer cobrança de taxa até o final de novembro. Para realizar o atendimento, basta que o titular apresente um documento oficial com foto. As ofertas e condições disponíveis nas agências são as mesmas que constam no site e aplicativo da Serasa.
