Serviço de Atenção Domiciliar de Três Lagoas terá novo endereço

O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) passará a atender em novo endereço a partir da próxima quarta-feira (8), em Três Lagoas. A informação foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde.

O novo local de funcionamento será na Clínica do Idoso, localizada na rua Sebastião José de Souza, número 730, no bairro Nossa Senhora Aparecida.