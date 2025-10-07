Veículos de Comunicação
Serviço de Atenção Domiciliar de Três Lagoas terá novo endereço

Funcionamento no novo local será a partir de 8 de outubro

Redação RCN67

O novo local de funcionamento será na Clínica do Idoso, localizada na Rua Sebastião José de Souza, número 730, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Foto: Reprodução/Assessoria.
O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) passará a atender em novo endereço a partir da próxima quarta-feira (8), em Três Lagoas. A informação foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde.

O novo local de funcionamento será na Clínica do Idoso, localizada na rua Sebastião José de Souza, número 730, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Segundo a secretaria, a mudança tem como objetivo oferecer melhores condições de estrutura e acolhimento aos pacientes, além de facilitar o acesso dos usuários e profissionais aos serviços prestados pela equipe do SAD.

