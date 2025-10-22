Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Comemoração

Serviço de convivência ‘Banda Cristo Redentor’ convida população de Três Lagoas para prestigiar aniversário de 58 anos

Celebração com apresentações musicais, exposição de uniformes, troféus e medalhas

Redação RCN67

O objetivo da banda é oferecer aos participantes a oportunidade de desenvolver habilidades musicais, além de fortalecer os vínculos comunitários por meio da arte. Foto: Reprodução/Assessoria.
O objetivo da banda é oferecer aos participantes a oportunidade de desenvolver habilidades musicais, além de fortalecer os vínculos comunitários por meio da arte. Foto: Reprodução/Assessoria.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) convida toda a população de Três Lagoas, para o evento em comemoração aos 58 anos de existência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ‘Banda Cristo Redentor’, que será realizado no dia 26 de outubro, às 18h, no Shopping Três Lagoas, localizado na avenida Jamil Jorge Salomão, nº 3807 – Portal das Araras.

A celebração contará com apresentações musicais e uma exposição de fardas, troféus e medalhas da Banda Cristo Redentor, reunindo uniformes utilizados pelos integrantes ao longo dos anos, além de premiações conquistadas em diversas competições e eventos que marcaram sua trajetória.

O objetivo da banda é oferecer aos participantes a oportunidade de desenvolver habilidades musicais, além de fortalecer os vínculos comunitários por meio da arte. Ao longo de sua história, tornou-se uma das principais atrações culturais do município, participando de eventos regionais e levando alegria e emoção ao público.

Notícias Relacionadas

A Banda Cristo Redentor é um projeto social e musical de Três Lagoas, mantido pela Prefeitura, por meio da SMAS. O programa oferece oficinas de música e baliza para crianças e adolescentes, com foco no desenvolvimento de habilidades, prevenção de situações de risco e fortalecimento de vínculos sociais. Atua como um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Fundada em 1967 e reativada em 1989, a banda atende atualmente mais de 100 jovens, participando ativamente de eventos e comemorações locais. Desde 1999, é coordenada pelo maestro Luiz Carlos Relíquias da Silva. Ao longo das décadas, a banda tem transformado a vida de muitos jovens, consolidando-se como parte essencial da cultura local e conquistando diversos títulos em competições.

*Informações Prefeitura de Três Lagoas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos