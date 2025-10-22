Serviço de convivência ‘Banda Cristo Redentor’ convida população de Três Lagoas para prestigiar aniversário de 58 anos

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) convida toda a população de Três Lagoas, para o evento em comemoração aos 58 anos de existência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ‘Banda Cristo Redentor’, que será realizado no dia 26 de outubro, às 18h, no Shopping Três Lagoas, localizado na avenida Jamil Jorge Salomão, nº 3807 – Portal das Araras.
A celebração contará com apresentações musicais e uma exposição de fardas, troféus e medalhas da Banda Cristo Redentor, reunindo uniformes utilizados pelos integrantes ao longo dos anos, além de premiações conquistadas em diversas competições e eventos que marcaram sua trajetória.
O objetivo da banda é oferecer aos participantes a oportunidade de desenvolver habilidades musicais, além de fortalecer os vínculos comunitários por meio da arte. Ao longo de sua história, tornou-se uma das principais atrações culturais do município, participando de eventos regionais e levando alegria e emoção ao público.
A Banda Cristo Redentor é um projeto social e musical de Três Lagoas, mantido pela Prefeitura, por meio da SMAS. O programa oferece oficinas de música e baliza para crianças e adolescentes, com foco no desenvolvimento de habilidades, prevenção de situações de risco e fortalecimento de vínculos sociais. Atua como um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).
Fundada em 1967 e reativada em 1989, a banda atende atualmente mais de 100 jovens, participando ativamente de eventos e comemorações locais. Desde 1999, é coordenada pelo maestro Luiz Carlos Relíquias da Silva. Ao longo das décadas, a banda tem transformado a vida de muitos jovens, consolidando-se como parte essencial da cultura local e conquistando diversos títulos em competições.
*Informações Prefeitura de Três Lagoas.