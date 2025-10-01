Sesi de Três Lagoas abre inscrições para curso gratuito de robótica com Lego

A Prefeitura de Três Lagoas, através de um convênio com o Sesi, está oferecendo o curso de Iniciação Tecnológica Lego Robótica, visando desenvolver competências essenciais nas crianças da rede pública. As vagas são disponibilizadas nas duas unidades das Bibliotecas Sesi Indústria do Conhecimento.

O curso de iniciação tecnológica focará no aprendizado técnico de montar e programar robôs, mas também para aprimorar o raciocínio lógico e estimular o trabalho em equipe. Os alunos serão incentivados a questionar, pensar criticamente e encontrar soluções em grupo para os desafios propostos, desenvolvendo habilidades cruciais de trabalho em equipe.

O projeto é voltado para crianças com idade entre 7 e 11 anos que estejam matriculadas em escolas públicas. As inscrições seguirão abertas até o preenchimento total das vagas disponíveis em cada localidade.

As matrículas podem ser realizadas nas duas unidades das Bibliotecas SESI Indústria do Conhecimento.