Sesi de Três Lagoas abre inscrições para curso gratuito de robótica com Lego

A Prefeitura de Três Lagoas, através de um convênio com o Sesi, está oferecendo o curso de Iniciação Tecnológica Lego Robótica, visando desenvolver competências essenciais nas crianças da rede pública. As vagas são disponibilizadas nas duas unidades das Bibliotecas Sesi Indústria do Conhecimento.
O curso de iniciação tecnológica focará no aprendizado técnico de montar e programar robôs, mas também para aprimorar o raciocínio lógico e estimular o trabalho em equipe. Os alunos serão incentivados a questionar, pensar criticamente e encontrar soluções em grupo para os desafios propostos, desenvolvendo habilidades cruciais de trabalho em equipe.
O projeto é voltado para crianças com idade entre 7 e 11 anos que estejam matriculadas em escolas públicas. As inscrições seguirão abertas até o preenchimento total das vagas disponíveis em cada localidade.
As matrículas podem ser realizadas nas duas unidades das Bibliotecas SESI Indústria do Conhecimento.
Biblioteca Sesi Indústria do Conhecimento Parque São Carlos: endereço: Rua Irmãos Cameschi, nº 688 – bairro Parque São Carlos (Vizinha à Escola Pq. São Carlos). Segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h. Contato: (67) 98139-1215.
Biblioteca Sesi Indústria do Conhecimento Vila Nova: endereço: Rua José Amílcar Congro Bastos, nº 1313 – bairro Vila Nova (Próximo ao Senai). Segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h. Contato: (67) 98139-1413.
A documentação necessária para efetivar a inscrição são: declaração de escolaridade (fornecida pela secretaria da escola do aluno); Cópia atualizada do comprovante de residência; Cópia do RG e CPF do responsável e cópia da certidão de nascimento do aluno.
*Informações Prefeitura de Três Lagoas.