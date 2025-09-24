Sessão é marcada por debates sobre ar-condicionado nas escolas, transporte e saúde

A sessão ordinária de terça-feira (23) da Câmara Municipal de Três Lagoas foi considerada tranquila, mas trouxe à pauta assuntos relevantes para a comunidade. O presidente da Câmara, Antônio Luiz Teixeira Empke Junior, o Tonhão, destacou pontos que continuam sendo alvo de cobranças da população.
Entre os temas discutidos, esteve a climatização das escolas municipais. Segundo o parlamentar, aparelhos de ar-condicionado já foram adquiridos, mas não podem ser instalados em todas as unidades por conta da rede elétrica. “Antigamente, o ar-condicionado era um item de luxo, hoje já é uma necessidade. Pedimos empenho e sensibilidade do prefeito Cassiano Maia para que todas as escolas municipais recebam os aparelhos, garantindo mais conforto e dignidade aos alunos e professores”, afirmou.
Outro ponto levantado foi o transporte público. Apesar da entrada de uma nova empresa com frota renovada, o vereador ressaltou que a adesão da população ainda é baixa. Tonhão defendeu mais divulgação das rotas, instalação de coberturas nos pontos de ônibus e ações que incentivem o uso do transporte coletivo.
Na área da infraestrutura, o debate girou em torno da iluminação pública. O parlamentar lembrou o compromisso do Consórcio Brilha Três Lagoas de concluir até junho de 2026 a substituição das lâmpadas, garantindo 100% da cidade iluminada por LED. “Ainda temos pontos de escuridão, mas o prefeito já cobrou agilidade da empresa responsável”, destacou.
A saúde também entrou em pauta. Apesar de uma licitação de cerca de R$ 10 milhões, ainda há falta de alguns medicamentos na rede pública. “Muito já foi abastecido, mas alguns itens continuam em falta. É preciso acelerar a reposição para que a população não seja prejudicada”, pontuou.
Por fim, vereadores chamaram a atenção para o uso das bicicletas elétricas no município. Parlamentares defenderam a criação de regras de segurança, sobretudo pelo fato de crianças utilizarem os veículos em alta velocidade. “Não queremos proibir, mas precisamos regulamentar. Depois que se perde uma vida, é irreversível”, alertou Tonhão.