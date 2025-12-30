Setor da celulose abre novas vagas de emprego em Três Lagoas e mais três cidades; confira

O Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose de Mato Grosso do Sul (Sinpacems) divulgou novas vagas de trabalho em diversas cidades da região Leste de Mato Grosso do Sul.

Os empregos são oferecidos pelas indústrias de celulose Eldorado Brasil, Suzano e Sylvamo, para atuação em Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Água Clara e Inocência, abrangendo diferentes áreas de atuação e níveis de formação, acompanhando o crescimento do setor de base florestal em Mato Grosso do Sul.

Eldorado Brasil Celulose

Para Três Lagoas, há vaga para Motorista Tritrem, com inscrições até 31 de dezembro de 2025.



Também para Supervisor de Manutenção Mecânica, cuja inscrição segue até 4 de janeiro de 2026. Há ainda para Assistente Administrativo, com prazo até 5 de janeiro de 2026.

No município de Inocência, há vaga para Operador (a) de Trator . Os interessados podem ter mais detalhes sobre cada vaga e se candidatar pela internet por meio do link: https://vagaseldoradobrasil.gupy.io/

Suzano

Para Três Lagoas (MS), as vagas são para Mecânico (a) Especialista, com inscrições até 2 de janeiro de 2026. Há oportunidade para Motorista de Logística Florestal (vaga exclusiva para PCD). As inscrições vão até 31 de janeiro de 2026.