Setor de Serviços puxa emprego em Três Lagoas; mulheres e jovens lideraram contratações em 2025

Três Lagoas encerrou o período de janeiro a novembro de 2025 com desempenho positivo na geração de empregos formais e consolidou posição entre os municípios que mais contribuíram para o saldo de vagas em Mato Grosso do Sul. Dados do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que o município registrou 28.864 admissões e 26.951 desligamentos, resultando em saldo positivo de 1.913 postos de trabalho.

O resultado coloca Três Lagoas como o quarto maior saldo de empregos do Estado no período, atrás apenas de Campo Grande, Inocência e Dourados. No cenário estadual, Mato Grosso do Sul somou 397.024 admissões e 366.047 desligamentos ao longo de 2025, com saldo positivo de 30.977 vagas formais.

Em Três Lagoas, o setor de serviços foi o principal responsável pela geração de empregos, com saldo positivo de 1.316 vagas, reflexo de 11.781 contratações contra 10.465 desligamentos. A indústria também apresentou desempenho relevante, com saldo de 392 postos de trabalho, seguida pela construção civil, que criou 334 vagas, e pelo comércio, com resultado positivo de 256 empregos.

Na contramão dos demais setores, a agropecuária registrou saldo negativo de 385 postos, com 3.409 admissões e 3.794 desligamentos no período analisado.

O saldo positivo registrado reforça a importância de Três Lagoas na dinâmica econômica estadual, especialmente nos setores de serviços e indústria, que seguem como pilares da geração de empregos no município.