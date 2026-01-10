Setor de Serviços puxa emprego em Três Lagoas; mulheres e jovens lideraram contratações em 2025

Três Lagoas encerrou o período de janeiro a novembro de 2025 com desempenho positivo na geração de empregos formais e consolidou posição entre os municípios que mais contribuíram para o saldo de vagas em Mato Grosso do Sul. Dados do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que o município registrou 28.864 admissões e 26.951 desligamentos, resultando em saldo positivo de 1.913 postos de trabalho.
O resultado coloca Três Lagoas como o quarto maior saldo de empregos do Estado no período, atrás apenas de Campo Grande, Inocência e Dourados. No cenário estadual, Mato Grosso do Sul somou 397.024 admissões e 366.047 desligamentos ao longo de 2025, com saldo positivo de 30.977 vagas formais.
Em Três Lagoas, o setor de serviços foi o principal responsável pela geração de empregos, com saldo positivo de 1.316 vagas, reflexo de 11.781 contratações contra 10.465 desligamentos. A indústria também apresentou desempenho relevante, com saldo de 392 postos de trabalho, seguida pela construção civil, que criou 334 vagas, e pelo comércio, com resultado positivo de 256 empregos.
Na contramão dos demais setores, a agropecuária registrou saldo negativo de 385 postos, com 3.409 admissões e 3.794 desligamentos no período analisado.
O saldo positivo registrado reforça a importância de Três Lagoas na dinâmica econômica estadual, especialmente nos setores de serviços e indústria, que seguem como pilares da geração de empregos no município.
MULHERES
Os dados do Novo Caged mostram ainda que as mulheres lideraram a geração de empregos em Três Lagoas em 2025. Do saldo total registrado, 1.148 vagas foram ocupadas por mulheres, enquanto os homens responderam por 765 postos.
A análise por faixa etária indica que os jovens foram os principais beneficiados pela expansão do mercado de trabalho local. Trabalhadores entre 18 e 24 anos concentraram o maior saldo positivo, com 941 vagas. Também houve crescimento entre as faixas de 40 a 49 anos, com 238 postos, e de 30 a 39 anos, com saldo de 165 empregos. Já o grupo com 65 anos ou mais apresentou saldo negativo de 37 vagas.
Em relação ao grau de instrução, o destaque ficou para trabalhadores com ensino médio completo, que responderam por saldo positivo de 1.279 postos de trabalho em Três Lagoas. Pessoas com médio incompleto somaram saldo de 390 vagas, enquanto níveis fundamental e superior apresentaram resultados mais modestos.
No comparativo estadual, Campo Grande liderou a geração de empregos em Mato Grosso do Sul, com saldo de 8.220 vagas, resultado de 140.056 admissões e 131.836 desligamentos. Inocência ficou em segundo lugar, com saldo positivo de 2.659 empregos, seguida por Dourados, com 2.277 vagas. Três Lagoas fecha o grupo dos quatro municípios com melhor desempenho no mercado de trabalho formal em 2025.