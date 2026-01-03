Setor varejista projeta estabilidade e crescimento para o comércio em 2026

O ano de 2026 ainda é tratado como uma incógnita para o comércio brasileiro, principalmente por ser um ano eleitoral. Em Três Lagoas, no entanto, o setor varejista projeta estabilidade e reação positiva, mantendo o desempenho apresentado nos últimos anos, segundo Sueide Silva Torres, presidente do Sindicato do Comércio Varejista .

O presidente ressalta que o comércio local deve seguir o mesmo comportamento tranquilo observado em anos anteriores, com boas vendas e aumento na atividade econômica, tanto na cidade quanto no Estado. Torres lembra que desafios econômicos e políticos podem afetar determinadas empresas, mas destaca a resiliência do comércio de Três Lagoas, que já superou períodos de dificuldade, como a pandemia.

Atualmente, Três Lagoas conta com cerca de 5 mil estabelecimentos varejistas. Considerando setores atacadistas, prestação de serviços e outras atividades, esse número pode chegar a quase 9 mil empresas. Segundo o sindicato, uma base de dados completa deve ser divulgada nos primeiros meses de 2026, detalhando o panorama econômico e o número de empresas em funcionamento.