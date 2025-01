Sexta-feira deverá ser de calor e céu nublado em Três Lagoas

A sexta-feira (24) deverá ser de variação entre sol e nuvens, em Três Lagoas. Durante o dia, o sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu completamente nublado. À noite, a nebulosidade continua intensa, mas não há previsão de chuva.

As temperaturas seguem elevadas, típicas do verão na região. Os termômetros registraram mínima de 23°C e, a máxima, pode chegar aos 33°C no período da tarde.