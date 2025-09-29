Sexteto de violoncelos formado por mulheres fará apresentação em Três Lagoas no dia 3 de outubro

O projeto “Elas ao Cello”, sexteto de violoncelos formado exclusivamente por mulheres, inicia a turnê pelo interior de Mato Grosso do Sul. A série de concertos passará pelas cidades de Nova Andradina, Brasilândia, Três Lagoas e Inocência, além de um concerto didático voltados aos alunos do Centro de Referência de Assistência Social e Educacional (Crase) “Coração de Mãe”, no dia 3 de outubro. Os espetáculos também contarão com intérprete de libras.

A idealizadora e coordenadora do projeto, Mara Vidal, destaca que a proposta vai além de uma série de concertos, é um gesto de afirmação. “A música de concerto, historicamente, sempre teve uma presença masculina predominante. Nosso projeto vem para mostrar que as mulheres também têm protagonismo, força e sensibilidade artística nesse espaço. Estar juntas no palco não é apenas sobre tocar o violoncelo, mas sobre criar um espaço de representatividade, união e empoderamento através da arte”.

O projeto também busca democratizar o acesso à música erudita em cidades do interior. “Muitas vezes esses municípios ficam à margem da programação cultural dos grandes centros e nosso desejo é aproximar a população desse universo, mostrando que a música erudita pode emocionar e dialogar com todos”, explica Mara.

A área educativa também é pensada. “Acreditamos que a música tem um poder transformador, especialmente na infância e na juventude. Plantar esse contato desde cedo abre caminhos para novas formas de sonhar e de se relacionar com a arte. É um investimento no futuro”, afirma.

O repertório irá transitar entre obras consagradas, música brasileira e arranjos que exploram toda versatilidade do violoncelo, instrumento capaz de ser grave, leve, percussivo e melódico. “Nosso objetivo é mostrar que o violoncelo vai muito além da imagem solene: ele pode cantar, dançar e emocionar em múltiplas cores sonoras”, revela Mara. “Queremos que cada pessoa se sinta incluída, acolhida e tocada pela música. A mensagem central é de inspiração: mostrar que a arte pode transformar e que todos nós temos um lugar legítimo dentro dela”.

Além de Mara Vidal, também sobem ao palco as violoncelistas Adriana Holtz, Gláucia Marques, Milena Gregório, Ketlyn Mayara e Mônica Picaço. O projeto é realizado com recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), do Governo Federal, através do Ministério da Cultura (MinC), operacionalizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).