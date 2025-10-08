Shopping Popular de Três Lagoas terá programação especial para o Dia das Crianças

O Shopping Popular de Três Lagoas preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças. As atividades serão no sábado (11), das 8h às 19h, e no domingo (12), das 8h às 17h.
Durante os dois dias, a administração do local promoverá um espaço kids com brinquedos, pula-pula, distribuição gratuita de pipoca, picolé e algodão doce, além da entrega de brinquedos para a garotada.
De acordo com a administração, o objetivo é comemorar a data de forma alegre e oferecer um ambiente seguro e divertido para as crianças, enquanto os pais aproveitam para fazer compras ou passear pelo local.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.