Shopping Popular de Três Lagoas terá programação especial para o Dia das Crianças

O Shopping Popular de Três Lagoas preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças. As atividades serão no sábado (11), das 8h às 19h, e no domingo (12), das 8h às 17h.

Durante os dois dias, a administração do local promoverá um espaço kids com brinquedos, pula-pula, distribuição gratuita de pipoca, picolé e algodão doce, além da entrega de brinquedos para a garotada.