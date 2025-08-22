Veículos de Comunicação
Três Lagoas

Evento

Show do cantor Nattan inaugurou a 35ª Festa do Folclore em Três Lagoas

A abertura marcou o início de quatro dias festivos, com ampla estrutura

Pedro Tergolino

O público pôde vibrar com sucessos como “Morena”, “Tem Cabaré essa Noite” e “Amor na Praia”, na mistura de ritmo moderno e regional que consagra o artista no cenário nacional. Foto: Pedro Tergolino/RCN 67.
O público pôde vibrar com sucessos como “Morena”, “Tem Cabaré essa Noite” e “Amor na Praia”, na mistura de ritmo moderno e regional que consagra o artista no cenário nacional. Foto: Pedro Tergolino/RCN 67.

Na noite desta quinta-feira (21), o cantor Nattan, fenômeno do forró eletrônico e da pisadinha, inaugurou com energia contagiante a 35ª edição da tradicional Festa do Folclore na Esplanada da NOB. O público pôde vibrar com sucessos como “Morena”, “Tem Cabaré essa Noite” e “Amor na Praia”, na mistura de ritmo moderno e regional que consagra o artista no cenário nacional.

A abertura marcou o início de quatro dias festivos, com ampla estrutura: três palcos, telões, barracas de alimentação com cerca de 40 opções de comidas típicas e 21 doces regionais, além de 50 expositores de artesanato e um parque infantil. Também foi disponibilizada uma área reservada para o público com deficiência, com acessibilidade, segurança e conforto garantidos.

Programação completa da Festa do Folclore (21 a 24 de agosto)

Notícias Relacionadas

  • Quinta-feira (21/08) – A noite teve apresentações culturais com a Banda Cristo Redentor e Crase Lata, além dos shows locais Banda Karapé, Nilsinho, Moacir & Carlos e Everton & Ottoni (Encontro de Chamamé). O show principal ficou por conta de Nattan.
  • Sexta-feira (22/08) – A abertura repete as danças folclóricas, seguidas por Folia de Reis – Estrela de Belém, shows dos locais Anderson & Claudinho e Canavarro, e o grande nome nacional Eduardo Costa no palco principal.
  • Sábado (23/08) – O dia começa com danças e Folia de Reis – Marques. Na sequência, sobem ao palco Alex & Wander, Teco Seade, Carol Prado e, finalizando a noite, Fábio Jr. como atração nacional principal.
  • Domingo (24/08)
    • Almoço: marca uma novidade da festa, com atividades infantis (como pintura facial) e apresentações culturais locais, como Alba Lessa e Pedro Thomé.
    • Noite: encerramento com danças folclóricas, shows de Fusion Bone e Banda Gravata Fake, a apresentação principal de Paralamas do Sucesso e participação da Duo POP.
