Shows e blocos de rua agitam o CarnaTrês em Três Lagoas

O Carnaval de rua de Três Lagoas, o CarnaTrês 2025, teve início no sábado (1°) e está movimentando a cidade com muita música e animação. O evento, que acontece na Lagoa Maior, conta com uma programação variada, incluindo bandas locais e nacionais, além da participação de blocos carnavalescos que disputam prêmios, que totalizam R$ 15 mil.

A programação segue nesta segunda-feira (3) com shows de Fiduma Jeca, Banda Alta Tensão e Bandart. Na terça-feira (4), a festa se encerra com uma matinê e o aguardado anúncio dos blocos vencedores, seguido do show do grupo Karaka.