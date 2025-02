Sicredi realiza Assembleia em Três Lagoas para prestar contas aos cooperados

O Sicredi conta atualmente com aproximadamente 7 mil associados em Três Lagoas. A Assembleia também será um momento de celebração e integração entre os cooperados, com a presença das gerentes Juliana (Cidade das Águas) e Késsia (Centro), que prepararam o evento para recepcionar os participantes.

Durante entrevista ao programa RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, o presidente da cooperativa, Celso Ramos Regis, explicou que a prestação de contas é uma obrigatoriedade legal para todas as cooperativas, sendo uma forma de garantir transparência para os associados, que são os verdadeiros donos do negócio. “As cooperativas cumprem isso à risca, e estamos aqui mais uma vez para apresentar os resultados aos nossos associados”, afirmou o presidente.

A cooperativa de crédito Sicredi realiza nesta terça-feira (25) sua Assembleia Geral Ordinária em Três Lagoas. O evento será realizado no Espaço Buriti, localizado na avenida Capitão Olinto Mancini, próximo ao monumento do Cristo, a partir das 19h. O encontro tem como objetivo prestar contas das atividades da cooperativa no último ano e debater a evolução do sistema cooperativo na região.

“Cada associado recebe uma parte proporcional de acordo com sua movimentação financeira, seja por meio de operações realizadas ou pelo rendimento do capital investido”, explicou o presidente. Ele também destacou a importância do cooperativismo para o desenvolvimento regional e reforçou o convite para que mais pessoas se tornem associadas.

O evento faz parte de um cronograma de Assembleias que estão sendo realizadas nas diversas cidades de atuação da cooperativa. Além de Três Lagoas, serão promovidas reuniões em Selvíria, Água Clara e em estados como Tocantins e Bahia. Ao todo, a cooperativa realizará 35 assembleias entre 17 de fevereiro e 14 de abril.

Cooperativismo no Brasil e no mundo

O presidente destacou que, apesar do crescimento do setor, a participação dos brasileiros em cooperativas ainda é baixa. No Brasil, apenas 5 em cada 40 pessoas fazem parte de uma cooperativa, enquanto nos Estados Unidos esse número sobe para 20 e, no Canadá, passa de 50%. “Precisamos expandir essa cultura, pois o cooperativismo fortalece a comunidade e distribui a riqueza de forma mais equilibrada”, disse.

A Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou 2025 como o ‘Ano Internacional das Cooperativas’, com o lema ‘Cooperativas constroem um mundo melhor’. O objetivo é fortalecer o setor e incentivar mais pessoas a aderirem ao sistema cooperativo.

Celso Regis finalizou ressaltando a importância do evento e convidando todos os cooperados a participarem da Assembleia. “Esse é um momento de transparência, prestação de contas e também de celebração pelo crescimento da nossa cooperativa e do cooperativismo no Brasil”.