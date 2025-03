SIG cumpri mandado e prende por invadir casa de ex-mulher

A Polícia Civil de Três Lagoas, através da Seção de Investigação Geral (SIG), e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), prendeu um homem de 47 anos, na tarde desta quarta-feira (5). Ele foi detido por descumprir medidas protetivas de urgência que haviam sido concedidas a sua ex-esposa. A vítima já tinha um histórico de violência doméstica e, nos últimos anos, sofria ameaças, agressões físicas e invasões de sua casa.

Diante disso, a mulher registrou um boletim de ocorrência e pediu a aplicação das medidas protetivas, que foram confirmadas judicialmente. No entanto, recentemente, o homem, sabendo das proibições, foi até a casa da ex-esposa, arrombou a porta e invadiu o local.

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, e a delegada repassou as informações ao Ministério Público. O MP pediu a prisão preventiva do agressor, o que foi autorizado pelo juiz da Vara da Infância, Adolescência e Violência Doméstica e Familiar. O mandado de prisão foi enviado à SIG, que localizou e prendeu o homem por volta das 17 horas de ontem, em sua casa, no Bairro Vila Piloto.